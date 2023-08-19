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19 августа 2023 в 8:37









Центробанк Украины: недельные продажи резервов держатся в пределах полумиллиарда долларов

Национальный банк Украины за неделю с 14 по 18 августа 2023 года продал на межбанковском валютном рынке свыше 400 млн долларов из собственных резервов, сообщает «Экономическая правда».

Всего с начала нынешнего года Национальный банк Украины продал уже 15,617 млрд долларов из собственных резервов. Фото: Valentyn Ogirenko

Согласно официальной статистике, украинский центробанк за неделю реализовал на межбанковском валютном рынке 406,71 млн долларов из резервов — это на 62,69 млн долларов меньше, чем неделей ранее, пишет «Экономическая правда»

При этом Национальный банк Украины купил 0,96 млн долларов (неделей ранее — 0,85 млн долларов).

С конца мая 2022 года украинский центробанк был вынужден еженедельно продавать порядка 1 млрд долларов из резервов для балансировки межбанковского валютного рынка.

После коррекции курса на 25% до 36,6 гривны за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда долларов.

Всего с начала нынешнего года Национальный банк Украины продал уже 15,617 млрд долларов, а купил 194,18 млн долларов.

Центробанк использует продажу валюты из резервов, в частности, для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны.

Также Национальный банк Украины продает валюту для балансировки экспортно-импортных операций с целью удержания фиксированного курса гривны.