В Финляндии волна банкротств, так много фирм не разорялось с 1997 года
Cathedral in Helsinki, FinlandФото: Sergey Borisov
Число случаев банкротства в Финляндии выросло в июле 2023 на более чем 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, так много фирм в стране не банкротилось с 1997 года.
За июль нынешнего года 224 компании прекратили свою деятельность из-за банкротства, передает Yle, это на 74 больше, чем за год до этого. По данным Ассоциации финских предпринимателей, такой волны банкротств в стране не было с 1997 года.
Информация от Статистического центра указывает, что наибольшее количество заявлений о банкротстве поступило от компаний, работающих в секторе строительства и сфере услуг.
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