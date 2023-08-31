Новости

dv.ee

31 августа 2023 в 6:47









В августе инфляция в Эстонии замедлилась до 4,3%

В июле годовая инфляция в Эстонии составила 6,2%, таким образом в августе темпы роста цен продолжили снижаться. Фото: Shutterstock

Потребительские цены в Эстонии в августе выросли на 4,31% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Департамента статистики, опубликованные 31 августа.

По сравнению с июлем цены выросли на 0,46%, пишет rus.err.ee.

В июле годовая инфляция в Эстонии составила 6,2%, таким образом в августе темпы роста цен продолжили снижаться.

В августе 2022 года инфляция в Эстонии составила 23,2%, что стало самым высоким показателем среди стран еврозоны.