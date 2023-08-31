    В августе инфляция в Эстонии замедлилась до 4,3%

    В июле годовая инфляция в Эстонии составила 6,2%, таким образом в августе темпы роста цен продолжили снижаться.Фото: Shutterstock
    Потребительские цены в Эстонии в августе выросли на 4,31% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.
    Об этом свидетельствуют предварительные данные Департамента статистики, опубликованные 31 августа.
    По сравнению с июлем цены выросли на 0,46%, пишет rus.err.ee.
    В июле годовая инфляция в Эстонии составила 6,2%, таким образом в августе темпы роста цен продолжили снижаться.
    В августе 2022 года инфляция в Эстонии составила 23,2%, что стало самым высоким показателем среди стран еврозоны.

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