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dv.ee

5 сентября 2023 в 7:48









Stora Enso закрывает целлюлозный завод в Сунила: 240 человек потеряют работу

Ранее Stora Enso закрыла лесопилку в Эстонии, сократив 100 человек. Фото: Shutterstock

Лесопромышленный концерн Stora Enso принял решение закрыть целлюлозный завод в Сунила под Котка.

Производство на заводе приостановлено с мая и больше не будет возобновлено. Закрытие завода затронет 240 сотрудников, пишет Yle

В компании решение обосновали значительным повышением цены на древесину, в результате чего подразделение в Сунила перестало быть прибыльным.

Компания начала переговоры по сокращению персонала в июне. Всего запланированные меры компании позволят сократить штат сотрудников на 1150 человек.

Stora Enso заявляет, что реструктуризация компании продолжается – в других странах переговоры по сокращению персонала завершатся к концу 2023 года.