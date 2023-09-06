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Лаура Сакс

6 сентября 2023 в 12:38









Активы обанкротившегося производителя стекол выставлены на аукцион

На аукцион будет выставлено и производственное здание Metus-EST в Табасалу. Фото: Liis Treimann

Менее чем через месяц состоится аукцион производственного здания и имущества обанкротившегося производителя стеклянных фасадов Metus-EST.

Стартовая цена объекта – 3,6 миллиона евро, шаг – 50 000 евро. На аукционе представлены два объекта Metus-EST со всем оборудованием.

Как сообщил банкротный управляющий Кристо Тедер, это уже второй аукцион. Первый стартовал с цены в 4 млн евро. «Интерес виден, и цена в этом предложении уже достигла уровня, при котором интерес стал значительнее», – пояснил Тедер.

Первоначально будет предпринята попытка продать недвижимость вместе с оборудованием, предназначенным для производства оконных фасадов.

Помимо недвижимости, на продажу выставлены также инструменты и оборудование. Фото: Скриншот

Metus-EST объявила о банкротстве в мае

Напомним, в мае производитель стеклянных фасадов Metus-EST подал заявление о банкротстве. Работы компании можно увидеть, например, в KUMU и во многих офисных зданиях Таллинна, однако основным рынком была Швеция.

«2022 финансовый год был убыточным для предприятия», – пояснял тогда глава предприятия и один из его владельцев Андрес Симуланд.

Поскольку цены на сырье выросли, долгосрочные контракты стали для компании убыточными: «Как правило, норма прибыли в этой отрасли и так достаточно низка, поэтому убыточные договоры оказали значительное влияние на бизнес-деятельность и ликвидность компании».

Основным целевым рынком компании была Швеция. За последние два года шведский рынок недвижимости претерпел значительное изменения. По словам Симуланда, это сопровождалось падением заказов, резким усилением конкуренции и «демпингом» цен, т. е. заключением контрактов ниже себестоимости временными выходцами из других секторов.

«Из-за этого объем заказов значительно сократился. Чтобы выиграть тендеры, нам пришлось составлять предложения с нулевой или даже минусовой маржей. С точки зрения финансового положения компании это более невозможно», – добавил он.