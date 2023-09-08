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Полина Бротье

8 сентября 2023 в 8:16









Обзор крипторынка за август: карусель и два больших падения

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В августе криптовалюты демонстрировали нисходящую тенденцию: цены на три основные криптовалюты со свободным курсом упали в среднем на девять процентов.

К неожиданному скачку вверх привели новости о том, что Grayscale, один из крупнейших управляющих криптоактивами, победил в суде Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Представитель Binance Полина Бротье рассказывает о тенденциях рынка в августе.