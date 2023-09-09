    Землетрясение в Марокко: погибли более 2000 человек, ЕС предложил помощь

    В результате сильного землетрясения в Марокко погибли не менее 630 человек.Фото: FADEL SENNA

    Количество жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек. Об этом сообщили в МВД Королевства.

    «Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2 012 человек», — приводит данные ведомства телеканал Al-Arabiya. Отмечается, что еще 2 059 человек пострадали.

    Толчки ощущались в нескольких регионах королевства. В Марракеше зафиксированы обрушения построек, пишет DW.

    Землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне около 23.00 по местному времени, уточнил Национальный геофизический институт Марокко. Эпицентр находился в регионе Марракеш – Сафи, указали геофизики. По данным Геологической службы США, эпицентр был расположен на глубине 18,5 километра, а магнитуда составила 6,8.
    Толчки ощущались в нескольких регионах. Очевидцы сообщают об обрушении различных построек в Марракеше.
    Европейский Союз предложил Марокко помощь в борьбе с последствиями мощного землетрясения. «ЕС готов поддержать Марокко в этот трудный момент», – написал в соцсети X утром в субботу, 9 сентября, председатель Европейского совета Шарль Мишель, добавив, что мысленно он сейчас со всеми пострадавшими, а также спасателями, работающими на месте трагедии.

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