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dv.ee

9 сентября 2023 в 11:06









Землетрясение в Марокко: погибли более 2000 человек, ЕС предложил помощь

В результате сильного землетрясения в Марокко погибли не менее 630 человек. Фото: FADEL SENNA

Количество жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек. Об этом сообщили в МВД Королевства.

«Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2 012 человек», — приводит данные ведомства телеканал Al-Arabiya. Отмечается, что еще 2 059 человек пострадали.

Толчки ощущались в нескольких регионах королевства. В Марракеше зафиксированы обрушения построек, пишет DW.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне около 23.00 по местному времени, уточнил Национальный геофизический институт Марокко. Эпицентр находился в регионе Марракеш – Сафи, указали геофизики. По данным Геологической службы США, эпицентр был расположен на глубине 18,5 километра, а магнитуда составила 6,8.

Толчки ощущались в нескольких регионах. Очевидцы сообщают об обрушении различных построек в Марракеше.

Европейский Союз предложил Марокко помощь в борьбе с последствиями мощного землетрясения. «ЕС готов поддержать Марокко в этот трудный момент», – написал в соцсети X утром в субботу, 9 сентября, председатель Европейского совета Шарль Мишель, добавив, что мысленно он сейчас со всеми пострадавшими, а также спасателями, работающими на месте трагедии.