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dv.ee

13 сентября 2023 в 9:44









Нефтяной рынок ждет крупнейший за последние 15 лет дефицит

Терминал по переработке нефти в Саудовской Аравии. Фото: Ahmed Jadallah, File Photo, Reuters/Scanpix

В следующем квартале мировой рынок ожидает крупнейший за 15 лет дефицит нефти в общем объеме более 3 млн баррелей в день на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией.

Сокращение предложения от Саудовской Аравии, согласно последним данным ОПЕК, уже привело к росту цен на нефть в Лондоне до отметки выше 90 долларов за баррель. Прогноз организации экспортеров гласит, что дефицит предложения в ближайшие три месяца будет составлять порядка 3,3 млн баррелей в день.

Как пишет агентство Bloomberg , речь идет о крупнейшем сокращении предложения по меньшей мере с 2007 года. В текущем квартале 13 членов ОПЕК добывали в среднем 27,4 млн баррелей в сутки, что примерно на 1,8 млн меньше, чем, по мнению организации, нужно потребителям. Согласно планам Саудовской Аравии, добычу планируется сохранять в следующем квартале на аналогичном уровне, что приведет к резкому росту объемов дефицита.

Согласно анализу Bloomberg, поставщики нефти взяли курс на сокращение запасов сырья у покупателей. В развитых странах запасы нефти уже примерно на 114 млн баррелей ниже среднего показателя за период с 2015 по 2019 год, говорится в отчете ОПЕК.

Агентство предполагает, что целью Саудовской Аравии является цена нефти в почти 100 долларов за баррель, что позволит покрыть расходы государственного бюджета королевства и реализовать проекты наследного принца Мухаммеда бин Салмана.