Основатель Utilitas: энергия должна быть зеленой, даже если не верить в глобальное потепление

Основатель и председатель правления энергетической группы Utilitas Кристьян Раху отметил, что для принятия инвестиционных решений он должен каждый день быть в курсе того, что происходит в фирме. Фото: Andras Kralla

Основатель отопительного концерна Utilitas Кристьян Раху несколько лет назад продал контрольный пакет, но никуда не делся из компании, которая смело инвестирует в возобновляемую энергетику. И по-прежнему каждый день ходит в офис.

По итогам 2018 года Кристьян Раху заработал на продаже Utilitas 280 миллионов евро. С тех пор король тепла держался в стороне от внимания общественности. Раху продолжил работать в совете директоров Utilitas и до сих пор владеет небольшой долей в компании.