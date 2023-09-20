    Фирму-изготовителя полевых госпиталей ликвидировали после продажи доли Цахкна

    Весной этого года министр иностранных дел Маргус Цахкна (в центре) вступил в должность. Прежде чем стать министром иностранных дел, он был членом правления компании MM Hospital OÜ, которая поставляет в Украину полевые госпитали, а также до августа был одним из владельцев компании.Фото: Андрас Кралла

    Semetron AS, которая недавно приобрела долю в производителе полевых госпиталей MM Hospital OÜ у компании министра иностранных дел Маргуса Цахкна, объединила фирмы, ликвидировав прежнее юрлицо.

    Причиной слияния названы изменения в числе акционеров MM Hospital. Помимо 20-процентной доли компании Defendest OÜ, принадлежавшей Цахкна, немного ранее Semetron была передана 7,25-процентная доля, принадлежащая компании Virtual Trading OÜ, которой владела Рейлика Рягастик.

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