Касса по безработице: страховой взнос работников может увеличиться
Руководство Кассы по безработице не исключает, что страховой взнос работников, который сейчас составляет 1,6% от зарплаты, в будущем придется увеличить, передает rus.err.ee.
Профсоюзы считают, что для начала Кассе по безработице в целях экономии следует реорганизовать систему обучения.Фото: Лийз Трейманн
Министерство экономики предлагает сделать из двух пособий – страхового возмещения при потере работы и пособия по безработице – единое базовое пособие, передает rus.err.
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Для осуществления этого плана Кассе по безработице придется сэкономить 130 млн евро за три года.
По словам руководителя Кассы по безработице Меэлиса Паавела, варианты рассматриваются разные, в том числе уменьшить период выплаты пособий или увеличить ставку платежа по страхованию от безработицы – сегодня он составляет 1,6% от зарплаты.
Профсоюзы, в свою очередь, считают, что для начала Кассе по безработице в целях экономии следует реорганизовать систему обучения, и уж затем предлагать более радикальные меры.
«Наш приоритет – пересмотреть предлагаемые Кассой по безработице курсы. Убедиться, чтобы обучение было эффективным. То есть, те курсы, которые будут действительно полезны людям на рынке труда, их количество увеличить. А вот экономить нужно, скорее, за счет тех курсов, которые особо не помогают найти работу», – поясняет глава Центрального союза профсоюзов Яан-Хендрик Тоомель.
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