    Касса по безработице: страховой взнос работников может увеличиться

    Руководство Кассы по безработице не исключает, что страховой взнос работников, который сейчас составляет 1,6% от зарплаты, в будущем придется увеличить, передает rus.err.ee.

    Профсоюзы считают, что для начала Кассе по безработице в целях экономии следует реорганизовать систему обучения.Фото: Лийз Трейманн
    Министерство экономики предлагает сделать из двух пособий – страхового возмещения при потере работы и пособия по безработице – единое базовое пособие, передает rus.err.ee.
    Для осуществления этого плана Кассе по безработице придется сэкономить 130 млн евро за три года.
    По словам руководителя Кассы по безработице Меэлиса Паавела, варианты рассматриваются разные, в том числе уменьшить период выплаты пособий или увеличить ставку платежа по страхованию от безработицы – сегодня он составляет 1,6% от зарплаты.
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    Профсоюзы, в свою очередь, считают, что для начала Кассе по безработице в целях экономии следует реорганизовать систему обучения, и уж затем предлагать более радикальные меры.
    «Наш приоритет – пересмотреть предлагаемые Кассой по безработице курсы. Убедиться, чтобы обучение было эффективным. То есть, те курсы, которые будут действительно полезны людям на рынке труда, их количество увеличить. А вот экономить нужно, скорее, за счет тех курсов, которые особо не помогают найти работу», – поясняет глава Центрального союза профсоюзов Яан-Хендрик Тоомель.

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