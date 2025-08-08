Уходящий с поста руководителя Кассы здоровья Райн Лаане дал напутствие своему преемнику.
Foto: Raul Mee
Лаане рассказал, что на сегодняшнем внеочередном заседании совета Кассы здоровья они рассмотрели фактические расходы на летние мероприятия за последние пять лет, а также все обстоятельства и все цифры, связанные с переездом офиса в здание Arter.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Зузу Измайловой плюнули в бассейн и наступили на любимую мозоль, поэтому она плюнула прямо в трепетную душу тиблам. Рийна Сольман на всякий случай уточнила: в русских никто не плевал, это все homo soveticus виноваты. Стало еще трепетнее, количество желающих в кого-нибудь плюнуть начало расти в геометрической прогрессии. Чувствующие себя наиболее оплеванными вступили в самую миролюбивую в стране партию. На мосту Дружбы установили еще три ряда зубов дракона.
Хотя Касса здоровья сейчас платит за аренду в новом престижном офисе, расположенном в самом сердце Таллинна, больше – за площадь, которая на треть меньше, чем в предыдущем месте, – по собственным расчетам учреждение сэкономит за десять лет 150 000 евро, учитывая затраты на ремонт старого изношенного здания и предполагаемое повышение арендной платы.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.