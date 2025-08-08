Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • 08.08.25, 17:07

Уходящий в отставку Райн Лаане: нет смысла злиться

По словам уходящего с поста руководителя Кассы здоровья Райна Лаане, он принял решение об уходе несколько дней назад, когда стало ясно, что Касса здоровья не оправдала ожиданий общества.
Уходящий с поста руководителя Кассы здоровья Райн Лаане дал напутствие своему преемнику.
  • Foto: Raul Mee
Лаане рассказал, что на сегодняшнем внеочередном заседании совета Кассы здоровья они рассмотрели фактические расходы на летние мероприятия за последние пять лет, а также все обстоятельства и все цифры, связанные с переездом офиса в здание Arter.
