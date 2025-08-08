Уходящий в отставку Райн Лаане: нет смысла злиться

Зузу Измайловой плюнули в бассейн и наступили на любимую мозоль, поэтому она плюнула прямо в трепетную душу тиблам. Рийна Сольман на всякий случай уточнила: в русских никто не плевал, это все homo soveticus виноваты. Стало еще трепетнее, количество желающих в кого-нибудь плюнуть начало расти в геометрической прогрессии. Чувствующие себя наиболее оплеванными вступили в самую миролюбивую в стране партию. На мосту Дружбы установили еще три ряда зубов дракона.