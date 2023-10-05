Новым мэром Нарвы избран Яан Тоотс
Новый мэр Нарвы Яан Тоотс. Фото: Николай Андреев
5 октября мэром Нарвы был избран вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс.
«За» проголосовало 19 депутатов, 1 выступил против и 1 бюллетень был признан недействительным. 10 депутатов не голосовали.
Новый состав горуправы Тоотс планирует назвать 19 октября.
Всего в Нарвском горсобрании 31 депутат, из них 19 входят в правящую фракцию «Нарва».
«Благодарю городское собрание за доверие и обещаю приложить все усилия, чтобы обеспечить слаженное сотрудничество в управлении городом, – сказал Тоотс в пресс-релизе. – Я считаю очень важным восстановить сотрудничество, и для этого оппозиция должна быть включена в процесс принятия решений – все члены городского собрания получили мандат от жителей Нарвы, и идеи развития города должны обсуждаться вместе».
По словам Тоотса, первым большим вызовом является составление дополнительного бюджета города, который будет вынесен на голосование на сессии городского собрания 19 октября:
«Политический застой необходимо остановить, жители Нарвы устали от интриг, касающихся руководства города. Необходимо сосредоточиться на поиске позитивной энергии и точек соприкосновения. Нарва может многое предложить жителям и гостям города – например, культурная программа Осенней столицы очень разнообразна. В долгосрочной перспективе необходимо найти возможности максимально эффективно использовать сотни миллионов евро, выделенные для Ида-Вирумаа в рамках Европейского фонда восстановления».
Яан Тоотс является членом Центристской партии и заместителем председателя. Он также входит в Тартуское городское собрание.
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