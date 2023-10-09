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dv.ee

9 октября 2023 в 12:27









Мадизе: новый закон о кредитно-сберегательных обществах ограничивает и беспроблемные КСО

Канцлер права Юлле Мадизе. Фото: Ivar Kuldver

По мнению канцлера права Юлле Мадизе, усиление финансового надзора за ссудо-сберегательными обществами необходимо, однако планируемый законопроект, согласно которому кредитно-сберегательные общества должны преобразовать свою деятельность в кооперативный банк, не отвечает на вопрос, почему функционирующие в настоящее время без проблем общества должны по существу прекратить свою деятельность в нынешнем виде, пишет Rus.ERR.

Законопроектом, направленным на согласование в сентябре, государство хочет обеспечить защиту вкладов и членов ссудо-сберегательных обществ, чьи вклады в кооперативных банках будут гарантированы в размере 100 000 евро.

По мнению Мадизе, эффективный финансовый надзор и повышение прозрачности кредитно-сберегательных обществ необходимы, это помогает предотвратить мошенничество, а сферу кредитования необходимо контролировать, защищая при этом доверие людей.

Согласно законопроекту, новым требованиям будут соответствовать до трех действующих в настоящее время в Эстонии кредитно-сберегательных обществ, отметила канцлер права.

По данным Министерства финансов, в 21 действующем в Эстонии кредитно-сберегательном обществе насчитывается около 14 000 членов, а общий объем их вкладов составляет около 100 миллионов евро.