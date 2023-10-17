    Минимальная зарплата в Латвии вырастет до 700 евро

    С 1 января 2024 года минимальная месячная заработная плата в Латвии будет составлять не менее 700 евро брутто, сообщает портал Латвийского общественного вещания LSM.lv.

    Cейчас минимальная зарплата у наших южных соседей составляет 620 евро в месяц брутто.Фото: Marko Beric, Reuters/Scanpix
    Повышение уровня минимальной зарплаты оговаривается в поправках к нормативным актам, которые подготовило и подало на согласование министерство благосостояния Латвии, информирует LSM.lv.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Все статьи по теме
Край Евросоюза, атомная бомба и индустриальные ландшафты: Ида-Вирумаа борется за туристов
Инвестор обвинил LHV в мошенничестве «Чем они там вообще занимаются?»
IKEA и другие магазины требуют от производителей мебели снизить цены
Эпицентр
Европрокуратура обвиняет фермеров из Ляэне-Вирумаа в манипуляциях с получением дотаций
Европейская прокуратура обвиняет фермеров и бухгалтера из Ляэне-Вирумаа в махинациях с самофинансированием с целью получения евродотаций: одна и та же сумма переходила от предприятия к предприятию до тех пор, пока это не привлекло внимание Бюро по борьбе с отмыванием денег.
Европейская прокуратура обвиняет фермеров и бухгалтера из Ляэне-Вирумаа в махинациях с самофинансированием с целью получения евродотаций: одна и та же сумма переходила от предприятия к предприятию до тех пор, пока это не привлекло внимание Бюро по борьбе с отмыванием денег.
Все большие материалы
Инвестор
airBaltic отказалась от планов по выпуску облигаций
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic отказалась от планов по выпуску облигаций, сообщает Bloomberg.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic отказалась от планов по выпуску облигаций, сообщает Bloomberg.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: цены опустить, зарплаты поднять. Гениальнейший бизнес-план Илона Маска
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Блог Райво Варе: отношение Израиля к Кремлю может измениться
Из-за войны, разразившейся на Ближнем Востоке, отношение Израиля к Кремлю может измениться. Сотрудничество с Тель-Авивом даст украинцам возможность получить эффективную помощь в виде такого вооружения, где Израиль является ведущим производителем, пишет обозреватель Райво Варе в 30-й записи своего украинского военного блога.
Из-за войны, разразившейся на Ближнем Востоке, отношение Израиля к Кремлю может измениться. Сотрудничество с Тель-Авивом даст украинцам возможность получить эффективную помощь в виде такого вооружения, где Израиль является ведущим производителем, пишет обозреватель Райво Варе в 30-й записи своего украинского военного блога.
Все мнения
Интервью
Глава Merko: с каждым годом время становится дороже
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект