Менее трети предпринимателей доверяют госучреждениям Латвии

Фото: Raul Mee

Менее трети – настолько низко доверие бизнесменов к государственным институтам и отраслевым ассоциациям Латвии, пишет «Телеграф».

Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТРК), представляющая предприятия, была оценена выше всех, ей доверяют 29,6% компаний, опрошенных Jumis Pro, на втором месте – Служба государственных доходов (СГД) с 26,1%.
Одной из основных задач государственных учреждений является совершенствование правил и законов, регулирующих деятельность соответствующей отрасли, а также контроль за их соблюдением. Это означает, что государственные учреждения должны быть лидерами мнений в своей области.
Однако, по крайней мере в деловом мире, они сейчас не воспринимаются таковыми – ни один из наиболее заметных государственных институтов, с которыми компаниям приходится работать ежедневно, не заслужил доверия даже трети частных компаний.
Отвечая на вопрос, какое учреждение или организация вызывает наибольшее доверие как лидер мнений, предприниматели могли отметить несколько вариантов и таким образом указать все учреждения, которые считаются авторитетными. Однако даже в этих условиях более популярные ЛТРК и СГД получили поддержку 29,6% и 26,1% респондентов соответственно.
Другие были оценены еще ниже. 22,7% респондентов считают Конфедерацию работодателей Латвии организацией, к которой стоит прислушаться, Государственную инспекцию труда - 17,2% и Государственный контроль – 16,7%.
В прикрепленных комментариях представители компаний поясняют, что не могут считать государственные учреждения лидерами общественного мнения, так как те часто избегают разъяснений законов и предоставления полезных пояснений.
Комментарии сопровождаются оговоркой о том, что эта же служба может иначе трактовать закон при официальной проверке. Респонденты указывают, что такое случается часто, а объяснение консультанта оказывается ложным.
Другие отмечают, что веру в государственную администрацию ослабили коррупционные скандалы.

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