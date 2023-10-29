    В столицах стран Балтии понизились цены на бензин и дизтопливо

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    На прошедшей рабочей неделе цены на бензин и дизтопливо в столицах стран Балтии снизились, передает «Телеграф».

    В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллинне, самая низкая – в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим было в Риге, самым дешевым – в Вильнюсе.
    В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки и дизтоплива на прошедшей рабочей снизилась на 1,8% до 1,684 евро за литр, а дизтопливо подешевело на 1,1% до 1,724 евро за литр.
    В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки снизилась на 2,2% до 1,559 евро за литр, дизтоплива – на 1,9% до 1,584 евро за литр.
    В Таллинне на АЗС Circle K 95-й бензин подешевел на 3,4% до 1,719 евро за литр, дизельное топливо – на 1,8% до 1,619 евро за литр.
    Цена автогаза в Таллине не изменилась – 0,68 евро за литр. В Риге автогаз подорожал на 2,8% до 0,735 евро за литр, в Вильнюсе – на 4,7% до 0,662 евро за литр.

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