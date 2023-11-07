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dv.ee

7 ноября 2023 в 8:50









Более 120 британских фирм признались в нарушении санкций против РФ

Митинг протеста у дома в Лондоне, принадлежащего крупному российскому бизнесмену Владимиру Евтушенкову, в марте 2022 года. Введение санкций показало, насколько сильно крупный капитал из РФ был интегрирован в британскую экономику. Фото: Vuk Valcic, ZUMA Press Wire, Scanpix

Более 120 британских компаний добровольно признались в нарушении британских санкций против России, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.

По состоянию на 17 мая в общей сложности 127 компаний добровольно сообщили правительству Великобритании о нарушениях санкций, пишет Financial Times. Тем самым фирмы рассчитывают снизить размер штрафов за нарушения.

Всего британское правительство с 24 февраля 2022 года внесло в санкционные списки более 1600 российских частных лиц и компаний. Полностью запрещены экономические взаимодействия со 100 олигархами и двумя десятками банков из РФ.

Наказание за нарушение санкций в Британии может варьироваться от административного до уголовного, размер штрафов за несоблюдение экономических ограничений законодательно не ограничен.