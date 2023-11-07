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dv.ee

7 ноября 2023 в 14:54









Судебные исполнители не нашли нового хозяина для замка Сангасте

Замок Сангасте Фото: Indrek Susi

Аукцион по продаже замка Сангасте в волости Отепя признан не состоявшимся, ни один участник не пожелал приобрести знаменитую мызу даже по стартовой цене в 2,6 млн евро.

Продажу замка организовала судебный исполнитель Оксана Кучмей, за счет вырученных денег планировалось в том числе погасить долги владеющих имением частных лиц и компаний перед волостью Отепя в размере 600 тысяч евро. Однако, как сообщает ERR cо ссылкой на Кучмей, ни одного желающего приобрести мызу не было, теперь она планирует обсудить с коллекторами, стоит ли снизить стартовую стоимость недвижимости при повторном аукционе.

Еще несколько лет назад замок Сангасте принадлежал одноименной волости, в период ее слияния с волостью Отепя через сложную схему он перешел к частным хозяевам.

В августе 2023 года Тартуский окружной суд признал виновными в незаконной приватизации замка Сангасте и других махинациях с муниципальным имуществом бывшего мэра Отепя Кайдо Тамберга и помощника мэра Каяра Лепика, приговорив их к шоковому тюремному заключению и возмещению убытков.