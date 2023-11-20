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20 ноября 2023 в 11:27









Бывший глава OpenAI возглавит исследовательскую группу Microsoft в области ИИ

Сэм Альтман. Фото: Eric Risberg

Бывший генеральный директор OpenAI Сэм Альтман возглавит исследовательскую группу Microsoft в области искусственного интеллекта, сообщил глава корпорации Сатья Наделла.

«Мы очень рады поделиться новостью о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта», – написал Наделла в своем твиттере.

Он также отметил, что Альтману с его командой будут предоставлены все необходимые ресурсы. Глава корпорации не уточнил, чем конкретно будут заниматься бывшие сотрудники OpenAI в Microsoft, передает « Медуза ».

Об увольнении Сэма Альтмана, одного из основателей OpenAI, стало известно 17 ноября. Совет директоров мотивировал это тем, что гендиректор «не был последовательно откровенен в своих контактах с правлением, что мешало ему выполнять свои обязанности». Вместе с Альтманом из компании ушел соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман, а также три старших разработчика.

Позднее совет директоров OpenAI начал переговоры с Альтманом по поводу его возвращения, поскольку против действий совета выступили инвесторы и сотрудники компании. Источник The Verge тогда утверждал, что Альтман «двойственно настроен» по поводу возвращения и хотел бы значительных изменений в управлении компанией.

20 ноября стало известно о назначении Эммета Шира на пост главы OpenAI. После увольнения Альтмана эту должность заняла директор по технологиям Мира Мурати, которая, по данным Bloomberg, намеревалась вернуть Альтмана и Брокмана в компанию.