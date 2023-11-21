N.R. Energy обещает запустить новые котельные до конца года
Строительство котельной в Локса на завершающей стадии.Фото: N.R. Energy
Один из крупнейших региональных производителей тепла в Эстонии, компания N.R. Energy, намерена до конца года завершить проект стоимостью 15 миллионов евро.
Новые котельные на древесной щепе, строящиеся в Клоога, Мярья, Оргита и Локса, должны заработать до конца года, рассчитывает N.R. Energy.
Компания называет такие технологии надежными и эффективными, а кроме того, они обеспечивают «более чистый воздух». Снабжать щепой их будут предприятия, работающие поблизости. Технология куплена у австрийской компании Kolbach.
Строительство столкнулось с трудностями – сначала с пандемией коронавируса, затем – с войной России в Украине, что осложнило поставки, привело к повышению цен и задержкам, отметил член правления компании Николай Рейсман.
Всего инвестиции в проект уже превысили 15 миллионов евро. На завершающем этапе строительство поддержал Центр экологических инвестиций (KIK), выделивший более 5,5 миллиона евро из Фонда сплочения Евросоюза. Проект также софинансирует Coop Bank.
Котельные в Мярья, Оргита и Клоога строит компания YIT Eesti. С ней в мае этого года компания N.R Energy заключила договор на проектирование и строительство.
Котельная в Клоога вот-вот будет готова.Фото: N.R. Energy
Строительство котельной в Локса ведут несколько компаний.
«Согласно исследованию углеродно-нейтральной экономики отопления и охлаждения, проведенному по заказу Министерства экономики и коммуникаций, централизованное теплоснабжение наиболее эффективно для достижения углеродной нейтральности», – сказал Рейсман.
Учрежденное в 1997 году и основанное на полностью частном эстонском капитале предприятие N.R. Energy снабжает тепловой энергией 19 регионов сети центрального отопления по всей Эстонии и продает тепловую энергию, произведенную в нескольких десятках автоматизированных центральных и местных котельных.
AS YIT Eesti входит в международный концерн YIT, являющийся крупнейшей в Финляндии и одной из ведущих девелоперских и строительных компаний в Северной Европе в целом.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!