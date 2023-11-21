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dv.ee

21 ноября 2023 в 11:11









N.R. Energy обещает запустить новые котельные до конца года

Строительство котельной в Локса на завершающей стадии. Фото: N.R. Energy

Один из крупнейших региональных производителей тепла в Эстонии, компания N.R. Energy, намерена до конца года завершить проект стоимостью 15 миллионов евро.

Новые котельные на древесной щепе, строящиеся в Клоога, Мярья, Оргита и Локса, должны заработать до конца года, рассчитывает N.R. Energy.

Компания называет такие технологии надежными и эффективными, а кроме того, они обеспечивают «более чистый воздух». Снабжать щепой их будут предприятия, работающие поблизости. Технология куплена у австрийской компании Kolbach.

Строительство столкнулось с трудностями – сначала с пандемией коронавируса, затем – с войной России в Украине, что осложнило поставки, привело к повышению цен и задержкам, отметил член правления компании Николай Рейсман.

Всего инвестиции в проект уже превысили 15 миллионов евро. На завершающем этапе строительство поддержал Центр экологических инвестиций (KIK), выделивший более 5,5 миллиона евро из Фонда сплочения Евросоюза. Проект также софинансирует Coop Bank.

Котельные в Мярья, Оргита и Клоога строит компания YIT Eesti. С ней в мае этого года компания N.R Energy заключила договор на проектирование и строительство.

Котельная в Клоога вот-вот будет готова. Фото: N.R. Energy

Строительство котельной в Локса ведут несколько компаний.

«Согласно исследованию углеродно-нейтральной экономики отопления и охлаждения, проведенному по заказу Министерства экономики и коммуникаций, централизованное теплоснабжение наиболее эффективно для достижения углеродной нейтральности», – сказал Рейсман.