Авиалинию Тарту-Хельсинки готова обслуживать лишь одна компания
В рамках международного тендера на обслуживание авиалинии Тарту-Хельсинки в установленные поступило лишь одно предложение - от финской государственной авиакомпании Finnair.
Ранее сообщалось, что авиарейсы между Тарту и Хельсинки планируется возобновить с 1 января 2024 года. Фото: Мана Каасик
«Мы надеялись, что на тендер будет подано больше заявок. Столь скромное количество участников, вероятно, отражает сегодняшнюю сложную ситуацию на авиационном рынке и в экономике в целом», -
цитирует Äripäev слова мэра Тарту Урмаса Клааса
.
Подробное содержание единственного представленного на конкурс предложения, которое поступило от финской государственной авиакомпании Finnair, не разглашается, поскольку город только начинает оценивать его соответствие требованиям, сообщает горуправа Тарту.
Окончательная стоимость тендера может быть раскрыта после оценки заявки и переговоров с участником тендера.
Точное время начала рейсов станет известно после заключения договора о закупках.
В конце сентября власти Тарту объявили тендер
на обслуживание авиалинии Тарту-Хельсинки, которая ранее была закрыта из-за убыточности.
Контракт с авиаперевозчиком предполагается заключить на 4 года, еженедельно будет выполняться 12 рейсов, обслуживающий линию самолет должен иметь не менее 60 мест.
После консультаций с авиакомпаниями стало ясно, что ни одна из них не готова сегодня обслуживать международные рейсы из Тарту на рыночных условиях.
Город поддерживает полеты из Тарту из собственного бюджета. Кроме того, в госбюджете предусмотрено финансирование в размере 360 000 евро в год.
Ранее сообщалось, что авиарейсы между Тарту и Хельсинки планируется возобновить с 1 января 2024 года.
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