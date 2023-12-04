В субботу, 2 декабря, в пятый раз подряд прошла инвестиционная конференция «Заставь деньги работать».
О чем говорили спикеры?
Вице-президент Банка Эстонии: рост процентных ставок серьезно отразился на инвестиционной активности компаний
Меэлис Атонен: «Я был в политике десять лет и тогда я верил в государство»
Налоговый департамент: как правильно инвестировать и платить налоги?
Анатолий Амбрози: «Нет такого жилья, которое не годится для флиппинга»
10 распространенных ошибок в бухгалтерском учете и годовом отчете инвестора
Екатерина Тинт: многие прокололись на «консервативных» пенсионных фондах
Как сформировать инвестиционный портфель, способный выдержать кризис?
Фуад Расулов: ничего более интересного я уже не увижу. Потому что это маркет-нейтральные стратегии!
Мария Шевченко: ждать быстрого получения денег от рынка искусства не стоит
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