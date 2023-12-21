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dv.ee

21 декабря 2023 в 11:53









Европейский суд разрешил создание Суперлиги

Мадридский «Реал» – основатель и главный энтузиаст Суперлиги. Фото: Гильермо Мартинес, Scanpix

Сегодня Европейский суд вынес решение, в котором заявил, что FIFA и UEFA нарушили законодательство ЕС, когда препятствовали созданию Суперлиги, пишет Reuters. Это означает, что данные организации с юридической точки зрения не являются монополистами в футболе.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили, что создают новый турнир в Европе под названием «Европейская суперлига». Этот турнир был бы закрытым (клубы-основатели защищены от вылета), независимым от FIFA и UEFA и заменил бы для данных клубов Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций (главные международные турниры европейского клубного футбола).