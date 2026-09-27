Бывший госсекретарь Таймар Петеркоп станет советником Совета по государственной обороне

«Я очень высоко ценю приглашение будущего президента войти в ее команду. На этой должности я смогу применить свои знания и опыт в подготовке к кризисам и их разрешении, а также тем самым внести вклад в способность Эстонии противостоять кризисам в напряженной геополитической обстановке», – сказал Таймар Петеркоп.

Таймар Петеркоп в 2018–2025 годах был государственным секретарем, а до этого, в 2015–2018 годах, занимал должность генерального директора Департамента государственных инфосистем (RIA). Ранее он работал заместителем канцлера Министерства обороны, а также советником по оборонной политике в посольстве Эстонии в Вашингтоне. В настоящее время Петеркоп работает старшим экспертом в области кибербезопасности в Академии электронного государства.

Петеркоп окончил юридический факультет Тартуского университета, а также получил степень магистра стратегического управления в Военном колледже Армии США.

Цель Совета по государственной обороне – обеспечить площадку для обсуждения, на которой должностные лица, обладающие полномочиями в сфере формирования политики государственной обороны, могли бы высказывать и согласовывать свои позиции. Совет служит интересам обеспечения единой политики государства в области безопасности и обороны. Входящие в Совет должностные лица могут выражать свои взгляды по всем важнейшим вопросам государственной обороны, а также обеспечивать сбалансированность наиболее значимых с точки зрения государственной обороны решений и предложений, относящихся к компетенции Президента Республики. Заседания Совета проводит Президент Республики.

Совет государственной обороны является консультативным органом при Президенте Республики, который рассматривает важные с точки зрения государственной обороны вопросы и высказывает по ним свое мнение. Регламент работы Совета утверждает и его заседания ведет Президент Республики.