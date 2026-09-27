Назад ТОП 2026 производителей напитков: победу принесли усилия прошлого года В новый ТОП производителей напитков вошли 36 компаний – на две больше, чем год назад. В совокупности в 2025 году они получили 392 миллиона евро выручки от продаж и почти 18 миллионов евро прибыли до налогообложения. Оборот вырос лишь на 0,7%, а прибыль сократилась почти на четверть, пишет Tööstusuudised.

Снижение прибыльности затронуло значительную часть рейтинга. Сразу 15 предприятий завершили прошлый год с убытком, годом ранее их было почти вдвое меньше (8 компаний). Оборот вырос у 19 и снизился у 17 производителей, поэтому говорить о росте, охватившем всю индустрию напитков, не приходится.

Затраты предприятий на рабочую силу одновременно выросли на 7%, а число работников – на 3%. Поскольку выручка от продаж увеличивалась значительно медленнее, производителям пришлось искать возможности для более эффективного использования оборудования, автоматизации процессов и замены продукции с меньшей рентабельностью.