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dv.ee

4 января 2024 в 7:40









Правительство выделит 31,7 млн евро на покрытие убытков Eesti Raudtee

В 2023 году Министерство климата покрыло убытки Eesti Raudtee из резерва правительства на сумму 25,9 млн евро. Фото: Andras Kralla

На покрытие убытков компании Eesti Raudtee в этом году из резерва правительства планируется выделить 31,7 млн евро, пишет rus.err.ee.

В общей сложности на покрытие убытков Eesti Raudtee в 2023-2027 гг. запланировано 168,2 млн евро.

В 2022 году выручка Eesti Raudtee составила 59 млн евро, а прочие коммерческие доходы достигли 280 000 евро.

Учитывая логику формирования доходов компании, ее EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации – прим. ред.) равна сумме ее амортизации и чистых финансовых расходов, которые увеличились по сравнению с 2021 годом на 5,5 и 5,6% соответственно; при таких методах учета компания не получает чистой прибыли.

Из-за снижения объемов грузоперевозок государство не ожидает прибыли от Eesti Raudtee в ближайшие годы.