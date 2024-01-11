    Эстония выпустила облигации на миллиард евро под 3,25% годовых

    С 2020 года долгосрочные облигации были выпущены дважды общим объемом три миллиарда евро.Фото: Andras Kralla

    Вчера правительство эмитировало десятилетние облигации на сумму один миллиард евро. Купонная ставка по облигациям составила 3,25% годовых, срок их погашения – январь 2034 года, сообщили в минфине.

    По данным министерства, интерес к гособлигациям Эстонии оказался даже выше, чем ожидалось – почти 180 инвесторов хотели подписаться на облигации на сумму более 7,2 млрд евро. Покупателями облигаций являются прежде всего европейские банки, пенсионные и инвестиционные фонды.

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