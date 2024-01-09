Эстония эмитирует 10-летние облигации на миллиард евро

Последний раз Эстония выпускала долгосрочные облигации в июне 2023 года. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Эстонское государство в ближайшие дни эмитирует 10-летние облигации на сумму около одного миллиарда евро, с помощью которого планируется частично покрыть общий дефицит госбюджета. Проценты будут определены в ходе эмиссии, пишет ERR.

«В 2024 году госбюджет запланирован с дефицитом, и для его финансирования государство возьмет взаймы. Выпускаемые облигации покроют примерно половину потребности в заимствованиях в этом году, и, по предварительной информации, интерес инвесторов к эстонским облигациям по-прежнему высок», – прокомментировал вице-канцлер Министерства финансов Свен Кирсипуу.

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