    Вложившиеся в фонд LHV Roheline остались в минусе. Что дальше?

    Член правления LHV Varahaldus, управляющий индексными и зелеными фондами Йоэль Кукемельк подвел итоги года. Управляемый им фонд LHV Roheline оказался единственным среди фондов второй и третьей ступени, кто завершил год с отрицательной доходностью.Фото: Andras Kralla/Äripäev

    Больше всего в прошлом году потеряли те накопители пенсии, которые решили вложить средства в фонд LHV Roheline. Тем не менее, не стоит сразу делать поспешные выводы – управляющие фондом верят, что уже в этом году фортуна может повернуться лицом к зеленому сектору.

    За год LHV Roheline упал на 5,6 процента и стал единственным фондом, закончившим год с отрицательной доходностью среди пенсионных фондов второй ступени.
    В прошлом году на рынках было много изменений, причиной которых послужили массовое распространение искусственного интеллекта и сектор технологий США. В конце года росту способствовало ожидание снижения процентных ставок. Среди фондов второй ступени лучше всего справились фонды Swedbank, одержавшие двойную победу.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Все статьи по теме
Вложившиеся в фонд LHV Roheline остались в минусе. Что дальше? Сравнение пенсионных фондов и прогноз на год
Картина на рынке недвижимости прояснится в этом году, однако общий сценарий во многом остался прежним
В три-пять раз дороже рынка: новостройка в Нарве удивляет горожан не только дизайном
Эпицентр
Российский миллиардер, ведущий бизнес в Эстонии, заработал более миллиарда долларов, продав долю в дискаунтере
Артем Хачатрян, участвовавший в нескольких проектах в сфере недвижимости в Эстонии, продал свою долю в крупнейшей в России сети магазинов низких цен Fix Price и заработал более миллиарда долларов.
Артем Хачатрян, участвовавший в нескольких проектах в сфере недвижимости в Эстонии, продал свою долю в крупнейшей в России сети магазинов низких цен Fix Price и заработал более миллиарда долларов.
Все большие материалы
Инвестор
Вкус биржи: все же как обычно хорошо! Рынки в печали?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Новый год и Рождество: как не разориться на праздниках?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
Все подкасты ДВ
Mнения
Юри Росс: мы критикуем государство, а сами «оптимизируем» налоги – может, остановиться?
Самая важная тема в новом 2024 году и на многие годы вперед – как добиться сбалансированности госбюджета. И здесь следует менять образ мышления, пишет предприниматель Юри Росс в ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Самая важная тема в новом 2024 году и на многие годы вперед – как добиться сбалансированности госбюджета. И здесь следует менять образ мышления, пишет предприниматель Юри Росс в ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект