Вложившиеся в фонд LHV Roheline остались в минусе. Что дальше?

Член правления LHV Varahaldus, управляющий индексными и зелеными фондами Йоэль Кукемельк подвел итоги года. Управляемый им фонд LHV Roheline оказался единственным среди фондов второй и третьей ступени, кто завершил год с отрицательной доходностью. Фото: Andras Kralla/Äripäev

Больше всего в прошлом году потеряли те накопители пенсии, которые решили вложить средства в фонд LHV Roheline. Тем не менее, не стоит сразу делать поспешные выводы – управляющие фондом верят, что уже в этом году фортуна может повернуться лицом к зеленому сектору.

За год LHV Roheline упал на 5,6 процента и стал единственным фондом, закончившим год с отрицательной доходностью среди пенсионных фондов второй ступени.

В прошлом году на рынках было много изменений, причиной которых послужили массовое распространение искусственного интеллекта и сектор технологий США. В конце года росту способствовало ожидание снижения процентных ставок. Среди фондов второй ступени лучше всего справились фонды Swedbank, одержавшие двойную победу.