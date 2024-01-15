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15 января 2024 в 7:51









Кристина Каллас: вероятнее всего, забастовки учителей избежать не удастся

Министр образования Кристина Каллас. Фото: Andras Kralla

По словам министра образования Кристины Каллас, в министерстве проделали огромную работу, чтобы в условиях падения экономики, снижения налоговых поступлений и дефицита бюджета повысить зарплату учителей в этом году на 5,7%.

Для желаемого учителями повышения зарплаты до 1950 евро из государственного бюджета потребуется дополнительно 46 миллионов евро – по словам Каллас, найти их нереально, поэтому, вероятнее всего, забастовки избежать не удастся, пишет rus.err.ee.

«Ну это, конечно, ответственность учителей и их решение – сколько они будут бастовать. Но 46 миллионов – это огромные деньги, которые просто нереально найти в бюджете этого года. Потому что бюджет этого года принят. И из него уже выплаты делаются», – пояснила Каллас.

Министр отметила, что на переговорах с учителями стоит говорить не только о нынешнем годе, но и о долгосрочном плане на три года.

Массовая бессрочная забастовка учителей начнется 22 января.