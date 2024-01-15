    Кристина Каллас: вероятнее всего, забастовки учителей избежать не удастся

    Министр образования Кристина Каллас. Фото: Andras Kralla

    По словам министра образования Кристины Каллас, в министерстве проделали огромную работу, чтобы в условиях падения экономики, снижения налоговых поступлений и дефицита бюджета повысить зарплату учителей в этом году на 5,7%.

    Для желаемого учителями повышения зарплаты до 1950 евро из государственного бюджета потребуется дополнительно 46 миллионов евро – по словам Каллас, найти их нереально, поэтому, вероятнее всего, забастовки избежать не удастся, пишет rus.err.ee.
    «Ну это, конечно, ответственность учителей и их решение – сколько они будут бастовать. Но 46 миллионов – это огромные деньги, которые просто нереально найти в бюджете этого года. Потому что бюджет этого года принят. И из него уже выплаты делаются», – пояснила Каллас.
    Министр отметила, что на переговорах с учителями стоит говорить не только о нынешнем годе, но и о долгосрочном плане на три года.
    Массовая бессрочная забастовка учителей начнется 22 января.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Прогноз ведущих экономистов на 2024 год: экономика ослабнет, мир фрагментируется
Двое в Макао: школьный друг должен заплатить Марселю Вихманну более 16 миллионов евро
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Эпицентр
Эстонские продукты все еще поставляются в Россию
Эстонские продукты питания получают новые разрешения на продажу в России, обнаружили «Деловые ведомости». Не всегда с ведома производителей.
Эстонские продукты питания получают новые разрешения на продажу в России, обнаружили «Деловые ведомости». Не всегда с ведома производителей.
Все большие материалы
Инвестор
Microsoft стала самой дорогой компанией в мире
После окончания торгов на американских рынках в пятницу Microsoft обогнала Apple по капитализации,
После окончания торгов на американских рынках в пятницу Microsoft обогнала Apple по капитализации,
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Уолл-Стрит никогда не зайдет после школьников
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Ярослав Тавгень: шериф в городе. Наказание неотвратимо
Атака военно-воздушных сил США и Великобритании по йеменским хуситам – событие, конечно, грустное, но абсолютно необходимое, чтобы показать неотвратимость наказания для преступников и дать понять, что мир пока не планирует повергнуться в пучину вечных конфликтов и войны всех против всех, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Атака военно-воздушных сил США и Великобритании по йеменским хуситам – событие, конечно, грустное, но абсолютно необходимое, чтобы показать неотвратимость наказания для преступников и дать понять, что мир пока не планирует повергнуться в пучину вечных конфликтов и войны всех против всех, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект