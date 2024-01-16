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16 января 2024 в 10:44









Трамп одержал первую победу в гонке за выдвижение в президенты от республиканцев

Дональд Трамп. Фото: Evan El-Amin

Дональд Трамп победил на выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в Айове. Этот штат первым провел голосование за политика, который должен будет представлять республиканцев в гонке за Белый дом, которая пройдет осенью этого года, передает Русская служба Би-би-си.

Голосование на кокусе в Айове началось в 19:00 по местному времени (01:00 по Гринвичу) и продолжалось несколько часов. Оно проходило в условиях рекордных морозов: температура в штате сейчас опускается до минус 23 градусов Цельсия.

По результатам подсчета более 90% голосов Трамп одерживает убедительную победу: за него выступили более 50% республиканских избирателей штата.

Таким образом он получит по меньшей мере 20 делегатов на республиканском национальном съезде, где будет выбран кандидат в президенты (штат Айова на нем представляют 40 делегатов).

По результатам кокусов в Айове второе место занимает Десантис – он получил чуть более 21% голосов. На третьем месте оказалась Хейли с результатом примерно 19%.

Ранее сообщалось, что за второе место после Трампа (которому прочили победу и ранее) разворачивается серьезная борьба.

Согласно опросам, бывший посол в ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис идут почти вровень, хотя по результатам последнего опроса Хейли немного опережает Десантиса – 20% против 16% соответственно.