Непобедимый могильщик фирм отправляет кредиторов в нокаут, судьи загнаны в угол

За клубком компаний, принадлежащих российским гражданам, скрывается могильщик фирм Талис Коттиссе, который за долгие годы похоронил множество задолжавших компаний, благодаря уникальной схеме, перед которой безоружны суды и кредиторы.

За клубком компаний, принадлежащих российским гражданам, скрывается могильщик фирм Талис Коттиссе, который за долгие годы похоронил множество задолжавших компаний, благодаря уникальной схеме, перед которой безоружны суды и кредиторы.