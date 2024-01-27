    Дан зеленый свет: эстонская компания по переработке будет продана немцам

    Генеральный директор Bepco Маргус Эрм.Фото: Andras Kralla

    Департамент конкуренции дал зеленый свет на продажу компании OÜ Bepco.

    Ранее сообщалось, что акционеры OÜ Bepco, предлагающего услуги по переработке транспортной упаковки, решили продать предприятие немецкой компании Ifco Systems GmbH.

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