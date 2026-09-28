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Бьорн Вальроос: эстонцы еще голодны, а у финнов пропал аппетит

Бьорн Вальроос, встряхнувший конференцию Äriplaan своей разгромной оценкой финской экономики, считает, что формула успеха небольшой страны довольно проста.
По словам Бьорна Вальрооса, финны из среднего класса слишком дорожат своими социальными благами.
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