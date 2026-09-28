Бьорн Вальроос: эстонцы еще голодны, а у финнов пропал аппетит

«Дела у Эстонии идут лучше, чем у Финляндии»

Председатель правления Wahlroos Capital Бьорн Вальроос в самом начале своего выступления на конференции «Äriplaan 2027» предупредил слушателей, что к выступающим с громкими заявлениями стоит относиться осторожно. «Не ждите от меня сейчас громких заявлений. Ждите от выступления логики и разумных аргументов и постарайтесь понять, что происходит», – сказал он.