Бьорн Вальроос: эстонцы еще голодны, а у финнов пропал аппетит

Председатель правления Wahlroos Capital Бьорн Вальроос в самом начале своего выступления на конференции «Äriplaan 2027» предупредил слушателей, что к выступающим с громкими заявлениями стоит относиться осторожно. «Не ждите от меня сейчас громких заявлений. Ждите от выступления логики и разумных аргументов и постарайтесь понять, что происходит», – сказал он.
Экономика Финляндии уже два года растет быстрее, чем ожидалось, а последние показатели превосходят все прогнозы. Руководители двух эстонских биржевых компаний настроены сдержанно оптимистично и надеются извлечь выгоду из бума дата-центров у северных соседей и повышения уровня жизни потребителей.
Деревообрабатывающее предприятие одного из самых богатых бизнесменов Ляэне-Вирумаа Тармо Ноодла восстанавливает с помощью финской древесины оборот, который оно резко потеряло из-за санкций, введенных в связи с войной.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.