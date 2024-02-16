    ЕС придется удвоить помощь Украине, если США откажутся выделять деньги

    Фото: rospoint

    Пока неясно, выделят ли США новый крупный пакет военной помощи Украине в текущем году. Если этого не произойдет, то Европе придется резко увеличить собственную помощь, полагает Институт мировой экономики в Киле.

    Евросоюзу придется удвоить военную помощь Украине, чтобы компенсировать возможное выпадение платежей со стороны США, отмечается в заявлении Института мировой экономики в Киле (IfW), распространенном в пятницу, 16 февраля, передает DW.
    «Европа должна будет удвоить свою нынешнюю военную поддержку, если Соединенные Штаты и впредь не будут выделять помощь Украине. Это вызов, но в конечном счете – вопрос политической воли», – подчеркнул глава отдела IfW, мониторящего помощь Украине, Кристоф Требеш (Christoph Trebesch).
    По его словам, США, по данным на 15 января, предоставили Украине за период с февраля 2022-го по декабрь 2023 года военную помощь на 42,2 млрд евро – почти по два миллиарда евро в месяц. Евросоюз с начала войны России против Украины пообещал Киеву военную помощь на 49,7 млрд евро, но до сих пор предоставил ее лишь на 35,2 млрд евро.
    Сотни миллиардов евро для Украины
    Страны Евросоюза входят в число богатейших в мире, но до сих пор они не выделили для Украины и одного процента своего совокупного ВВП за 2021 год, отметил Требеш. В целом, с февраля 2022 года Украине было уже обещано 265,1 млрд евро, в том числе 141,4 млрд в виде финансовой помощи, 107,5 – в виде военной и еще 16,3 млрд евро – в виде гуманитарной помощи.
    Крупнейшими донорами (141,3 млрд евро) стали Евросоюз и его страны-члены. Второе место занимают США (67,7 млрд евро), а третье – Великобритания (15,7 млрд евро). В то же время, как указывает Кристоф Требеш, существует огромное расхождение между обещаниями и фактически предоставленными средствами.
    Это особенно касается стран ЕС – несмотря на то, что Евросоюз пообещал Киеву 144 млрд евро, он фактически передал ему лишь 77,2 млрд. Это вызвано в первую очередь тем, что обещанные Украине средства обычно выделяются траншами в течение нескольких лет.
    Помощь со стороны США
    Пока неясно, выделят ли США новый пакет военной помощи Украине в текущем году. Демократы во главе с президентом США Джо Байденом и оппозиционные республиканцы спорят о целесообразности дальнейшей поддержки Украины. После длительных споров Сенат США 13 февраля одобрил новый пакет, в рамках которого Украине должна быть предоставлена военная помощь на 60 млрд долларов.
    Но одобрит ли этот пакет Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, остается неясным. Республиканцы уже многие месяцы блокируют дальнейшую помощь Украине.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Вкус биржи: историческое событие. Уже и эти в прибыли!
Финконсультанты о реформе OÜ: «Малый бизнес не выдержит этого»
ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии
Эпицентр
Вырклаэв атакует предпринимателей: на повестке дня новые налоги и обязательства
Чтобы закрыть дыру в бюджете на предстоящий год, министр финансов Март Вырклаэв намерен ввести дополнительные ограничения для бизнеса с правовой формой OÜ — вопрос вынесен на обсуждение коалицией.
Чтобы закрыть дыру в бюджете на предстоящий год, министр финансов Март Вырклаэв намерен ввести дополнительные ограничения для бизнеса с правовой формой OÜ — вопрос вынесен на обсуждение коалицией.
Все большие материалы
Инвестор
Финансовые затраты съели прибыль Ekspress Grupp
Годовые результаты Ekspress Grupp показали сильный рост оборота, однако увеличение финансовых затрат привело к снижению чистой прибыли.
Годовые результаты Ekspress Grupp показали сильный рост оборота, однако увеличение финансовых затрат привело к снижению чистой прибыли.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: историческое событие. Уже и эти в прибыли!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Семейные раздоры: уедет ли Каллас в Европу?
Если в Европе и США Каю Каллас еще слушают, то под родными осинами патриотические речитативы уже массово не срабатывают, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Если в Европе и США Каю Каллас еще слушают, то под родными осинами патриотические речитативы уже массово не срабатывают, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Интервью
Кая Каллас: мы переоцениваем Россию и недооцениваем нас
Премьер-министр Кая Каллас считает, что Запад склонен недооценивать свою военную и экономическую мощь и переоценивать российскую. Она также не согласилась со статьей ДВ и заявила, что дефицит госбюджета России – 20%.
Премьер-министр Кая Каллас считает, что Запад склонен недооценивать свою военную и экономическую мощь и переоценивать российскую. Она также не согласилась со статьей ДВ и заявила, что дефицит госбюджета России – 20%.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект