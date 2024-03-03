Промышленник: время сокращений прошло, худшее позади

Семья из США запустила пивной бизнес в Эстонии: «Мы верим в эту страну, здесь есть все, что мы искали»

Семейная пара, Симона Херон и Стивен Форест Браун, переехала из Нью-Йорка в Таллинн в 2022 году и запустила здесь свой бизнес: магазин и бар с импортным крафтовым пивом в квартале Noblessner. Сейчас фирма вышла на самоокупаемость, и американские предприниматели, несмотря на кризис, верят в перспективы Эстонии.