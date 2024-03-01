Падение ВВП Эстонии было в ту пору куда драматичнее, чем наблюдаемое сейчас при правительстве Каи Каллас. Фото: Коллаж Алены Ценно

Эпицентр

Вяйну Розенталь

1 марта 2024 в 10:57

Министры былых кризисов: сократить расходы так, как это делает правительство сейчас, не выйдет

Бывшие министры правительства Ансипа, работавшие сперва на фоне кризиса «Бронзовой ночи», а затем столкнувшиеся с мировым экономическим кризисом, непростым переходом на евро и дипломатическими спорами с Россией, вспоминают, как с трудностями удавалось справиться тогда, и дают рекомендации для нынешней ситуации.

Второму правительству Андруса Ансипа (2007-2011) пришлось управлять Эстонией в период крупнейшего экономического кризиса, продолжавшегося до конца 2000-х годов.

Пробыв у власти всего три недели, в апреле 2007 года кабинет Ансипа вынужденно оказался в вихре событий «Бронзовой ночи». Лайне Рандъярв, тогдашний министр культуры, вспоминает, как нужно было немедленно принимать важные и необходимые решения, разрешать сложные конфликты. «Такое испытание быстро сплотило команду, потому что мы поняли, что нам нужен единый и сильный общий дух, несмотря на разные мировоззрения», – говорит она.

Второе правительство Ансипа было сформировано тройственной коалицией Партии реформ, IRL (предшественник партии «Отечество») и социал-демократов. Рандъярв, которая в ту пору носила фамилию Янес, была в кабинете одним из семи министров от Партии реформ, к той же партии принадлежал и премьер.

За «Бронзовой ночью» последовал экономический кризис

Оба члены «Союза Отечества», тогдашний министр сельского хозяйства Хелир-Валдор Сеэдер и министр экономики Юхан Партс говорят об эффекте связанных кризисов. «Когда вы прошли через огонь, воду и медные трубы вместе, это создает ощущение команды», – отмечает Сеэдер. Он добавляет, что экономические кризисы ударили по Эстонии вскоре после конфликта вокруг «Бронзового солдата».

По мнению Партса, пережить кризис помогло то, что большинство министров были людьми опытными и отношения между ними были хорошими. «Сбалансированность бюджета тогда была гораздо важнее, чем сейчас. А помимо сокращения расходов, у нас была еще одна объединяющая цель – вступление в еврозону. Это была хорошо воспринимаемая цель, в том числе и обществом. Общие европейские деньги были понятной целью для людей».