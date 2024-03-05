    ЕС планирует выделить 1,5 млрд евро на оборонные нужды

    Вице-председательница Еврокомиссии Маргрет Вестагер.Фото: Yves Herman, Scanpix

    Еврокомиссия во вторник, 5 марта, представила первую в истории Евросоюза стратегию в области оборонной промышленности и новую программу поддержки в этой сфере объемом в 1,5 млрд евро. Эти средства предполагается выделить из бюджета ЕС в период с 2025 по 2027 годы, передает DW.

    Как сообщает пресс-служба ЕК, одной из целей программы является укрепление внутри Евросоюза рамочного сотрудничества в сфере оборонной промышленности.
    Кроме того, в ЕС хотят добиться увеличения объемов производства вооружений и сокращения зависимости от зарубежных производителей, таких, как США или Южная Корея.
    «Нам нужно в большей степени нести ответственность за собственную безопасность, и это вне зависимости от исхода президентских выборов в США в ноябре», – заявила вице-председательница Еврокомиссии Маргрет Вестагер, представляя программу.
    Стимулирование совместных закупок вооружений
    Конкретно проект закона по запуску Европейской программы для оборонной промышленности (European Defense Industry Programme, EDIP) предполагает, что страны Евросоюза до 2030 года «должны тратить как минимум 50% своего оборонного бюджета на закупки внутри ЕС». К 2035 году эта доля должна возрасти до 60%.
    Кроме прочего, Еврокомиссия хочет помочь европейской оборонной промышленности лучше подготовиться к существующим и потенциальным вызовам – таким, как внезапный рост спроса на большие объемы артиллерийских боеприпасов.
    При этом, по словам Маргрет Вестагер, несмотря на предпринимаемые меры, страны ЕС «всецело и полностью останутся верны НАТО». «Улучшенная способность действовать сделают нас более сильным союзником», – добавила она.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Мониторинг интеграции: готовность защищать Эстонию напрямую связана с экономическим положением людей
airBaltic получила рекордную прибыль и готовится к IPO – приобрести долю предложили Эстонии и Литве
Корпоратив кончился травмой. Пострадавшего уволили, комиссия по трудовым спорам помочь не смогла
Эпицентр
Министры былых кризисов: сократить расходы так, как это делает правительство сейчас, не выйдет
Бывшие министры правительства Ансипа, работавшие сперва на фоне кризиса «Бронзовой ночи», а затем столкнувшиеся с мировым экономическим кризисом, непростым переходом на евро и дипломатическими спорами с Россией, вспоминают, как с трудностями удавалось справиться тогда, и дают рекомендации для нынешней ситуации.
Бывшие министры правительства Ансипа, работавшие сперва на фоне кризиса «Бронзовой ночи», а затем столкнувшиеся с мировым экономическим кризисом, непростым переходом на евро и дипломатическими спорами с Россией, вспоминают, как с трудностями удавалось справиться тогда, и дают рекомендации для нынешней ситуации.
Все большие материалы
Инвестор
От нуля до миллиона: Rahakratt делится уроками, извлеченными на пути инвестирования
Rahakratt – заметная личность на финансовой сцене Эстонии, но отчасти именно потому, что он скрывает ее под маской голубя. Его цель – стать отражением кошелька среднего жителя Эстонии и реальным примером того, как кто-то начинает двигаться от нуля к лучшему финансовому будущему.
Rahakratt – заметная личность на финансовой сцене Эстонии, но отчасти именно потому, что он скрывает ее под маской голубя. Его цель – стать отражением кошелька среднего жителя Эстонии и реальным примером того, как кто-то начинает двигаться от нуля к лучшему финансовому будущему.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: пирожки?! Гуляем на все, я угощаю!
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Уускюла: потребители больше не в силах поддерживать экономику
Потребление продолжает снижаться. Если в течение всего 2022 года и в начале 2023 года можно было сказать, что экономический спад смягчается благодаря вкладу потребителей, т.е. они продолжали покупать, то сейчас настало время, когда и их способность поддерживать экономику иссякла, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Потребление продолжает снижаться. Если в течение всего 2022 года и в начале 2023 года можно было сказать, что экономический спад смягчается благодаря вкладу потребителей, т.е. они продолжали покупать, то сейчас настало время, когда и их способность поддерживать экономику иссякла, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Все мнения
Интервью
Олле Хорм, покидающий пост руководителя Atria: «Я не думал, что это возможно»
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект