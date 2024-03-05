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5 марта 2024 в 15:06









ЕС планирует выделить 1,5 млрд евро на оборонные нужды

Вице-председательница Еврокомиссии Маргрет Вестагер. Фото: Yves Herman, Scanpix

Еврокомиссия во вторник, 5 марта, представила первую в истории Евросоюза стратегию в области оборонной промышленности и новую программу поддержки в этой сфере объемом в 1,5 млрд евро. Эти средства предполагается выделить из бюджета ЕС в период с 2025 по 2027 годы, передает DW.

Как сообщает пресс-служба ЕК, одной из целей программы является укрепление внутри Евросоюза рамочного сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Кроме того, в ЕС хотят добиться увеличения объемов производства вооружений и сокращения зависимости от зарубежных производителей, таких, как США или Южная Корея.

«Нам нужно в большей степени нести ответственность за собственную безопасность, и это вне зависимости от исхода президентских выборов в США в ноябре», – заявила вице-председательница Еврокомиссии Маргрет Вестагер, представляя программу.

Стимулирование совместных закупок вооружений

Конкретно проект закона по запуску Европейской программы для оборонной промышленности (European Defense Industry Programme, EDIP) предполагает, что страны Евросоюза до 2030 года «должны тратить как минимум 50% своего оборонного бюджета на закупки внутри ЕС». К 2035 году эта доля должна возрасти до 60%.

Кроме прочего, Еврокомиссия хочет помочь европейской оборонной промышленности лучше подготовиться к существующим и потенциальным вызовам – таким, как внезапный рост спроса на большие объемы артиллерийских боеприпасов.

При этом, по словам Маргрет Вестагер, несмотря на предпринимаемые меры, страны ЕС «всецело и полностью останутся верны НАТО». «Улучшенная способность действовать сделают нас более сильным союзником», – добавила она.