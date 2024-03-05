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dv.ee

5 марта 2024 в 7:57









НТД начал возврат переплаченного подоходного налога

Возврат налога на основании представленных на бумажном носителе деклараций о доходах начнется 17 марта. Фото: Andras Kralla / Äripaev

Начался возврат переплаченного подоходного налога тем, кто в электронном виде представил свою декларацию о доходах, и тем, чья декларация не требует дополнительной проверки.

Всего по состоянию на сегодняшний день НТД подано 567 тысяч деклараций о доходах, с которых возврату подлежит в общей сложности 186,5 миллиона евро переплаченного подоходного налога. На основании представленных к настоящему времени деклараций о доходах, доплате подлежит подоходный налог на общую сумму 20,3 миллиона евро.