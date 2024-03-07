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dv.ee

7 марта 2024 в 10:05









Правительство планирует повысить госпошлины

Пошлина за выдачу ID-карты может вырасти на 50%. Фото: Andras Kralla

Согласно законопроекту, предложенному МВД и Министерством юстиции, будут повышены как госпошлины, так и размер штрафной единицы, пишет rus.err.ee.

В последний раз государственные пошлины повышались восемь лет назад, и, по словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), их необходимо изменить в соответствии с реальной ситуацией: «Это касается производств, связанных с гражданским состоянием, разрешений на работу для иностранцев, документов, подтверждающих право на ношение оружия. Госпошлину за ID-карту мы не будем повышать до уровня реальных расходов на нее. Мы повысим ее наполовину».

Государственная пошлина за выдачу ID-карты вырастет с 30 до 45 евро, пошлина при заключении брака повысится с 30 до 70 евро, а стоимость оформления временного вида на жительство вырастет почти в четыре раза: с 64 до 225 евро.

В то же время Министерство юстиции планирует удвоить размер штрафной единицы за проступки, который не менялся около двадцати лет, с 4 евро до 8. Кроме того, будет увеличена ставка автоматических дорожных штрафов: за каждый километр превышения скорости штраф будет составлять 7 евро вместо нынешних 5.