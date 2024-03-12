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12 марта 2024 в 7:49









Экспорт услуг достиг рекордного уровня

Фото иллюстративное. Фото: LIIS TREIMANN

По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, экспорт услуг в четвертом квартале 2023 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5%, импорт – на 7%. Услуг было продано в текущих ценах на 3,1 миллиарда и закуплено на 2,3 миллиарда евро. В прошлом году экспорт услуг в целом вырос на 9%, импорт – на 8%.

По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, никогда раньше услуги не экспортировались на такую большую сумму, как в четвертом квартале прошлого года: «Эстонские хозяйственные единицы продали услуг нерезидентам более чем на три миллиарда евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг в четвертом квартале составил 716 миллионов евро, что помогло покрыть дефицит в товарообмене».