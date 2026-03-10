Айн Ханшмидт приобрел 200 000 акций Tallink. «Хотел войти в десятку крупнейших акционеров»

Член правления Infortar Айн Ханшмидт в последние полгода последовательно скупал акции Tallink. После последней сделки он стал вторым по величине частным акционером компании.
Foto: Liis Treimann
«Я хотел войти в десятку крупнейших акционеров. После председателя совета Tallink Энна Панта я теперь второй по величине частный акционер. Кстати, я точно рассчитал, сколько акций нужно купить, чтобы попасть в первую десятку», – пояснил Ханшмидт причины сделки.
Совет AS Tallink Grupp избрал новым председателем правления концерна Пеэпа Ялакаса. Его полномочия начнутся 6 апреля 2026 года и продлятся три года. С завтрашнего дня, 27 февраля, правление концерна покидает Маргус Шульц, который продолжит работу в компании в качестве руководителя финского подразделения.
«Пааво проделал отличную работу, но он находился на посту восемь лет, причем в самый сложный и турбулентный период», – прокомментировал новость об уходе Ныгене глава компании Infortar, владеющей Tallink Grupp, Айн Ханшмидт в утреннем интервью радио Äripäev.
Компания по управлению активами Infortar увеличила выручку в прошлом году на 34%, завершив год почти с 72 млн евро чистой прибыли. Дивиденды концерн планирует выплачивать из расчета 3,02 евро на акцию.
