  • OMX Baltic0,6%311,27
  • OMX Riga0,1%900,01
  • OMX Tallinn0,46%2 073,72
  • OMX Vilnius0,31%1 357,5
  • S&P 500−0,17%6 784,48
  • DOW 30−0,31%47 590,91
  • Nasdaq 0,15%22 730,21
  • FTSE 1001,29%10 381,66
  • Nikkei 2252,88%54 248,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,86
  • 10.03.26, 12:14

Айн Ханшмидт приобрел 200 000 акций Tallink. «Хотел войти в десятку крупнейших акционеров»

Член правления Infortar, владеющей 68,5% Tallink, приобрел 200 000 акций компании через неделю после сообщения о смене руководства судоходной компании.
Член правления Infortar Айн Ханшмидт в последние полгода последовательно скупал акции Tallink. После последней сделки он стал вторым по величине частным акционером компании.
  • Член правления Infortar Айн Ханшмидт в последние полгода последовательно скупал акции Tallink. После последней сделки он стал вторым по величине частным акционером компании.
  • Foto: Liis Treimann
«Я хотел войти в десятку крупнейших акционеров. После председателя совета Tallink Энна Панта я теперь второй по величине частный акционер. Кстати, я точно рассчитал, сколько акций нужно купить, чтобы попасть в первую десятку», – пояснил Ханшмидт причины сделки.
