Назад 10.03.26, 12:14 Айн Ханшмидт приобрел 200 000 акций Tallink. «Хотел войти в десятку крупнейших акционеров» Член правления Infortar, владеющей 68,5% Tallink, приобрел 200 000 акций компании через неделю после сообщения о смене руководства судоходной компании.

Член правления Infortar Айн Ханшмидт в последние полгода последовательно скупал акции Tallink. После последней сделки он стал вторым по величине частным акционером компании.

Foto: Liis Treimann

«Я хотел войти в десятку крупнейших акционеров. После председателя совета Tallink Энна Панта я теперь второй по величине частный акционер. Кстати, я точно рассчитал, сколько акций нужно купить, чтобы попасть в первую десятку», – пояснил Ханшмидт причины сделки.