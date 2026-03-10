Sunly построит гигантский дата-центр рядом с солнечным парком в Ристи

Основанная на эстонском капитале и действующая в сфере возобновляемой энергии компания Sunly вышла на рынок розничной продажи электроэнергии. До сих пор компания специализировалась на развитии солнечных и ветряных парков, а также гибридных парков с накопителями энергии, сообщается в пресс-релизе.