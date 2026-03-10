Sunly построит гигантский дата-центр рядом с солнечным парком в Ристи

Установив автономную систему отопления в двух домах в поселке Мярья под Тарту, компания Sunly обещает перемены на рынке тепла, которые явно не понравятся конкурентам. Первым результатом уже стало снижение цен у местных фирм теплоснабжения.
Компания-разработчик возобновляемой энергетики Sunly привлекла почти 85 млн евро банковских кредитов для строительства четырех новых солнечных парков в Латвии. В результате проекта производственные мощности солнечной энергетики в стране увеличатся на 50%.
Глава производителя возобновляемой энергии Sunly Прийт Лепасепп считает, что благодаря постоянному увеличению числа электростанций на основе возобновляемых источников энергии, цены на электроэнергию останутся низкими и в последующие годы.
Основанная на эстонском капитале и действующая в сфере возобновляемой энергии компания Sunly вышла на рынок розничной продажи электроэнергии. До сих пор компания специализировалась на развитии солнечных и ветряных парков, а также гибридных парков с накопителями энергии, сообщается в пресс-релизе.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.