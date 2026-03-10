Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,6%311,27
  • OMX Riga0,1%900,01
  • OMX Tallinn0,46%2 073,72
  • OMX Vilnius0,31%1 357,5
  • S&P 500−0,17%6 784,48
  • DOW 30−0,31%47 590,91
  • Nasdaq 0,15%22 730,21
  • FTSE 1001,29%10 381,66
  • Nikkei 2252,88%54 248,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,86
  • 10.03.26, 12:38

Sunly построит гигантский дата-центр рядом с солнечным парком в Ристи

Разработчик проектов в сфере возобновляемой энергетики Sunly ходатайствует о разрешении построить рядом с солнечным парком в Ристи крупнейший в странах Балтии дата-центр с потреблением 180 мегаватт.
Генеральный директор Sunly Прийт Лепасепп заявил, что центр обработки данных обеспечит стабильность производства электроэнергии.
  • Генеральный директор Sunly Прийт Лепасепп заявил, что центр обработки данных обеспечит стабильность производства электроэнергии.
  • Foto: Raul Mee
При поддержке иностранных партнеров планируется возвести кампус из шести зданий, стоимость каждого из которых может достигать 290 млн евро, а общий объем инвестиций – 1,74 млрд евро.
