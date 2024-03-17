Новости

dv.ee

17 марта 2024 в 14:14









Сиккут: отмена налогового горба расчистит дорогу прогрессивному подоходному налогу

Министр здоровья Рийна Сиккут. Фото: Andras Kralla

По словам министра здоровья Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия), отмена нынешней модели подоходного налога, когда размер налогового вычета уменьшается по мере роста дохода до определенного уровня (т.н. "налоговый горб"), и возврат к прежней модели с единым размером вычета и единой ставкой налога для всех, создаст возможность для введения в Эстонии прогрессивного подоходного налога, пишет rus.err.ee.

«Несмотря на то, что лично я не считаю правильным отменять "налоговый горб" в нынешней ситуации, учитывая нагрузку на государственный бюджет, как сказал Лаури Ляэнеметс, фактически до тех пор, пока у нас есть "налоговый горб", невозможно ввести прогрессивный подоходный налог», – пояснила она.

«Я думаю, что Эстония по мере своего развития придет к прогрессивному подоходному налогу, подобно тому, как все Северные страны, государства Западной Европы облагают доходы налогом по прогрессивной шкале. Вклад обеспеченных людей в общество должен быть выше, и после отмены "налогового горба", когда у нас будет единый не облагаемый налогом минимум и единая ставка [подоходного] налога [для всех], оттуда можно будет перейти к прогрессивной системе подоходного налога», – добавила представитель социал-демократов.

При прогрессивной системе налогообложения фактическая ставка налога растет вместе с ростом налогооблагаемой базы. В случае подоходного налога это означает, что люди с более высокими доходами платят большую долю своего дохода в виде налога, чем люди с более низкими доходами (в отличие от пропорционального налогообложения с независимой от величины дохода ставкой налога).