ЕС запретит продажу товаров, произведенных с использованием принудительного труда

Каллас в Берлине: либо мы больше инвестируем в оборону, либо рискуем будущим всего свободного мира

Премьер-министр Кая Каллас встретилась во вторник в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым обсудила поддержку Украины, необходимость увеличения инвестиций в европейскую оборону и развитие отношений между Эстонией и Германией.