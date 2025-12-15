Портфель финского фонда недвижимости в Таллинне превысил 100 млн евро
Арендная компания Linnakodu, которая в начале десятилетия активно скупала квартиры в Эстонии, в последние годы сохраняла сдержанный профиль. Стоимость портфеля превышает 100 млн, что позволяет выплачивать около 2 млн евро дивидендов в год.
У Linnakodu в Таллинне 660 квартир. В портфель недвижимости также входят несколько квартир на улице Стаапли в портовом квартале Ноблесснер.
Foto: Liis Treimann
Эстонская дочерняя компания финской фирмы недвижимости Asuntosalkku – Linnakodu – в течение завершившегося в октябре финансового года оптимизировала свой портфель недвижимости, продав часть квартир и приобретя новые. В начале финансового года в портфеле было 667 квартир, а в конце – 660, следует из отчета Linnakodu.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В ТОП фирм недвижимости по версии Äripäev вошли 82 предприятия. Лидером рейтинга нынешнего года стала фирма Mainor Ülemiste - девелопер таллиннского бизнес-городка Ülemiste City, в прошлом году занимавшая в нем лишь 11-ю строчку.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.