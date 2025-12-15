Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,01%301,28
  • OMX Riga−0,15%931,73
  • OMX Tallinn−0,04%1 990,57
  • OMX Vilnius0,24%1 307,61
  • S&P 5000,22%6 842,34
  • DOW 300,14%48 525,74
  • Nasdaq 0,16%23 233,12
  • FTSE 1001%9 745,54
  • Nikkei 225−1,31%50 168,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,22
  15.12.25, 13:17

Портфель финского фонда недвижимости в Таллинне превысил 100 млн евро

Арендная компания Linnakodu, которая в начале десятилетия активно скупала квартиры в Эстонии, в последние годы сохраняла сдержанный профиль. Стоимость портфеля превышает 100 млн, что позволяет выплачивать около 2 млн евро дивидендов в год.
У Linnakodu в Таллинне 660 квартир. В портфель недвижимости также входят несколько квартир на улице Стаапли в портовом квартале Ноблесснер.
  У Linnakodu в Таллинне 660 квартир. В портфель недвижимости также входят несколько квартир на улице Стаапли в портовом квартале Ноблесснер.
  • Foto: Liis Treimann
Эстонская дочерняя компания финской фирмы недвижимости Asuntosalkku – Linnakodu – в течение завершившегося в октябре финансового года оптимизировала свой портфель недвижимости, продав часть квартир и приобретя новые. В начале финансового года в портфеле было 667 квартир, а в конце – 660, следует из отчета Linnakodu.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

