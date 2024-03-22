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Кристьян Прууль

22 марта 2024 в 7:06









Резкий рост цен привел к конфликту и откусил половину прибыли у застройщика, мечтающего о бирже

Жилые дома по Асула пыйк, 4 и Магдалеэна, 4, принадлежащие Liven. Фото: Liis Treimann

Прибыль застройщика Liven в прошлом году значительно уступила предыдущим годам. Причиной тому стал строительный договор, приведший в 2022 году к конфликту. Теперь стороны выясняют отношения в суде.

По сути, Liven обвиняет своего партнера в уходе со стройплощадки, в то время как партнер по строительству Reparo Ehitus считает виноватым именно Liven, нарушившего соглашения.