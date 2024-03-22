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Николай Андреев

22 марта 2024 в 17:23









Вадим Орлов уволен с должности руководителя Нарвского промпарка

Бывший руководитель Нарвского промпарка Вадим Орлов. Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Фото: Andras Kralla

Нарвский политик Вадим Орлов, который был 20 марта исключен из Партии реформ после конфликта с руководителем Нарвского музея, теперь лишился работы в Инвестиционном агентстве Ида-Вирумаа (IVIA). Он не согласен с увольнением и планирует оспаривать его.

Орлов работал в IVIA с момента основания и был одним из инициаторов создания организации. Последние годы он руководил Нарвским промышленным парком, который является частью IVIA. Он рассказал, что уволен с 22 марта.

“Сегодня я получил уведомление об увольнении с сегодняшнего дня, - рассказал Орлов ДВ в пятницу. - Официальной причиной в уведомлении названа реорганизация IVIA. Я сам думаю, что причина в другом, но пока не готов комментировать ее”.

Орлов оказался в центре скандала после того, как вместе с Алексеем Мяги потребовал ответа у руководителя Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой в связи с листовками, где российские бомбардировки Украины уподоблялись советской мартовской бомбардировке Нарвы в 1944 году. Листовки появились в сотрудничестве музея с Propastop.

Ранее Орлов был исключен в связи со скандалом из Партии реформ.

Член правления IVIA Теэт Куусмик был сегодня недоступен для комментариев.

Вадим Орлов является также членом Нарвского городского собрания и представляет город в совете Нарвского музея.

Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа (IVIA) управляет промышленными парками в Нарве, Кохтла-Ярве и Йыхви, в которых компании могут покупать участки со всеми коммуникациями и готовой детальной планировкой, что резко ускоряет строительство промышленных и складских зданий. Сейчас IVIA ведет три новых проекта - промпарк для малой авиации вокруг аэродрома под Нарвой, промышленный инкубатор в Нарве и комплекс в Йыхви, где будут киностудии и инкубатор для начинающих компаний в сфере кинопроизводства.