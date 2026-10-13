Назад Endover придает импульс рынку строительства: в центре Таллинна стартуют новые проекты Девелопер Endover больше не видит оснований сдерживать темпы строительства и запускает сразу несколько новых проектов в центре Таллинна. О планах компании и ситуации на рынке рассказали директор по развитию Endover Уку Тинт и руководитель Metropoli Ehitus Хенри Эрмус.

Действия Endover показывают, что компания не намерена ждать, пока дальнейшее направление рынка станет окончательно ясным, и готова активно запускать новые проекты. «Мы с оптимизмом смотрим на новые проекты», – сказал Уку Тинт в программе Äripäev «Eetris on ehitusuudised». По его словам, стоимость строительства остается серьезным вызовом, однако задача девелопера как раз и заключается в том, чтобы найти способ справиться с растущими затратами и при этом сохранить прибыльность проекта.

Один из новых совместных проектов Endover и Metropoli Ehitus появится в центре Таллинна на участке по адресу Нарвское шоссе, 13. Сейчас проект находится на стадии разработки, а начать строительство планируется в ближайшие месяцы.

Еще более крупным проектом ближайших лет станет реконструкция высотного здания на Тартуском шоссе в центре Таллинна, известного как здание LHV. Окончательный вариант проекта пока не утвержден, компания обсуждает его с городскими властями.