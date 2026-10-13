Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,08%319,34
  • OMX Riga−0,93%971,27
  • OMX Tallinn−0,16%2 228,04
  • OMX Vilnius0,38%1 510,59
  • S&P 500−0,06%7 807,24
  • DOW 300,38%51 850,55
  • Nasdaq −0,44%27 245,9
  • FTSE 1000,49%10 708,64
  • Nikkei 225−1,82%67 777,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,84
  • OMX Baltic0,08%319,34
  • OMX Riga−0,93%971,27
  • OMX Tallinn−0,16%2 228,04
  • OMX Vilnius0,38%1 510,59
  • S&P 500−0,06%7 807,24
  • DOW 300,38%51 850,55
  • Nasdaq −0,44%27 245,9
  • FTSE 1000,49%10 708,64
  • Nikkei 225−1,82%67 777,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,84

Endover придает импульс рынку строительства: в центре Таллинна стартуют новые проекты

Девелопер Endover больше не видит оснований сдерживать темпы строительства и запускает сразу несколько новых проектов в центре Таллинна. О планах компании и ситуации на рынке рассказали директор по развитию Endover Уку Тинт и руководитель Metropoli Ehitus Хенри Эрмус.
Руководитель Metropoli Ehitus Хенри Эрмус и директор по развитию Endover Уку Тинт.
  • Руководитель Metropoli Ehitus Хенри Эрмус и директор по развитию Endover Уку Тинт.
  • Foto: Teeli Remmelg
Действия Endover показывают, что компания не намерена ждать, пока дальнейшее направление рынка станет окончательно ясным, и готова активно запускать новые проекты. «Мы с оптимизмом смотрим на новые проекты», – сказал Уку Тинт в программе Äripäev «Eetris on ehitusuudised». По его словам, стоимость строительства остается серьезным вызовом, однако задача девелопера как раз и заключается в том, чтобы найти способ справиться с растущими затратами и при этом сохранить прибыльность проекта.
Один из новых совместных проектов Endover и Metropoli Ehitus появится в центре Таллинна на участке по адресу Нарвское шоссе, 13. Сейчас проект находится на стадии разработки, а начать строительство планируется в ближайшие месяцы.
Еще более крупным проектом ближайших лет станет реконструкция высотного здания на Тартуском шоссе в центре Таллинна, известного как здание LHV. Окончательный вариант проекта пока не утвержден, компания обсуждает его с городскими властями.
При этом говорить о том, что все проблемы на рынке недвижимости исчезли, пока рано. Одним из главных вызовов остается рост стоимости строительства, который компании пытаются компенсировать повышением эффективности. В квартале Volta компания Metropoli Ehitus все активнее применяет принципы поточного строительства, чтобы сократить простои на объектах. «Важно спланировать весь процесс так, чтобы после завершения работы одного партнера следующий мог сразу приступить к своей части», – пояснил руководитель Metropoli Ehitus Хенри Эрмус.
В программе также говорили о строительстве квартала Volta, изменившихся ожиданиях покупателей и возможностях искусственного интеллекта для повышения эффективности девелоперских проектов.
Eetris on ehitusuudised
Endover lisab ehitusturule hoogu: Tallinna südalinnas algavad uued arendused
00:00
Peatükid
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Застройщики запускают все больше новых проектов, хотя объем нераспроданных квартир и без того слишком велик, а рост Euribor вновь отпугивает покупателей, рассказал аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
  • 21.09.26, 08:51
«Предложение слишком велико». Застройщики душат рынок Таллинна новыми квартирами
Большой обзор новостроек
Исполнительный директор Endover Роуль Тутт.
  • 26.08.26, 10:52
Endover возьмет у Bigbank кредит на 25 млн евро
Строительство Volta SKAI B.
  • 10.08.26, 12:10
Endover привлек четыре миллиона евро на строительство второй башни Volta SKAI
Endover строит в квартале Volta в Пыхья-Таллинне два 12-этажных здания. Первые квартиры будут готовы уже в этом году.
  • 14.07.26, 10:55
В Таллинне продали квартиру за 4 млн евро. «Вероятно, самую дорогую за всю историю»
Если компания не занимается слабыми местами своей безопасности, ими рано или поздно займется кто-то другой. Для киберпреступников незащищенная система – это не теоретический риск, а реальная возможность, которую они ищут каждый день.
  • KM
  • 06.10.26, 11:51
Специалист по кибербезопасности: неосторожность контрагента может поставить под угрозу все данные компании

Горячие новости

  • 10.10.26, 14:07
Впервые в Европе: в Таллиннском аэропорту заработал транспорт без водителей
  • 11.10.26, 13:34
Молодые бизнесмены из Эстонии строят «единорога» и рассчитывают перевернуть программирование приложений
  • 11.10.26, 06:00
Райнер Рохтла: магазины Prisma выйдут в прибыль быстрее, чем я сперва предполагал
  • KM
  • 11.09.26, 09:11
Глава компании: устойчивость влияет на конкурентоспособность, доступ к капиталу и репутацию работодателя

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.10.26, 13:34
Молодые бизнесмены из Эстонии строят «единорога» и рассчитывают перевернуть программирование приложений
2
Новости
  • 11.10.26, 06:00
Райнер Рохтла: магазины Prisma выйдут в прибыль быстрее, чем я сперва предполагал
3
Новости
  • 10.10.26, 14:07
Впервые в Европе: в Таллиннском аэропорту заработал транспорт без водителей
4
Новости
  • 12.10.26, 08:32
Масштабная чистка в эстонском офисе Lidl: рабочие места переводят в Литву, сотрудники увольняются
5
Новости
  • 10.10.26, 13:20
Жители Эстонии пьют меньше, но выбирают подороже: главы Liviko и Saku рассказали, как меняются привычки покупателей
6
Новости
  • 10.10.26, 12:32
Fermi Energia определилась со строителем АЭС, хотя место для нее еще не выбрано

Последние новости

Новости
  • 13.10.26, 14:38
Endover придает импульс рынку строительства: в центре Таллинна стартуют новые проекты
Новости
  • 13.10.26, 13:43
Убыток airBaltic во втором квартале резко вырос
Новости
  • 13.10.26, 13:31
Ориентируемся по звездам: EBS вложился в разработчика новой навигационной технологии
Mнения
  • 13.10.26, 12:44
Михкель Нестор: в случае с нобелевскими лауреатами по экономике возникает вопрос – почему именно сейчас?
Биржа
  • 13.10.26, 12:19
Попытка догнать рынок вынудила продать убыточную позицию
Инвестиционный эксперимент
Mнения
  • 13.10.26, 11:33
Девелопер: развитию Таллинна мешает дефицит доверия в сфере городского планирования
Новости
  • 13.10.26, 09:06
Кадри Симсон вступает в Социал-демократическую партию
Новости
  • 13.10.26, 08:49
Telia Eesti сокращает 100 рабочих мест. Руководитель компании: «Приятного в этом мало»

Сейчас в фокусе

Управление деятельностью Lidl в странах Балтии все больше сосредотачивается в Литве, что вызывает серьезное недовольство среди сотрудников компании в Эстонии.
Новости
  • 12.10.26, 08:32
Масштабная чистка в эстонском офисе Lidl: рабочие места переводят в Литву, сотрудники увольняются
Управляющий LHV Varahaldus Эрко Ребане напоминает, что в 2025 году мировой рынок вырос в долларах на 22,3%, но в евро инвестору осталось лишь 7,9% – хороший пример того, насколько сильным может быть валютный эффект на коротком горизонте.
Биржа
  • 12.10.26, 06:00
Пенсионные накопления подросли – но не все так просто
Уку Йоост Аннус (слева), Кевин Аккерманн и Карл Кийласпяэ перед зданием Krulli в Пыхья-Таллинне, где они ежедневно занимаются IT-разработкой.
Новости
  • 11.10.26, 13:34
Молодые бизнесмены из Эстонии строят «единорога» и рассчитывают перевернуть программирование приложений
Энергокомпанию оштрафовали за манипулирование рыночной ценой
Новости
  • 12.10.26, 11:29
Энергокомпанию оштрафовали за манипулирование рыночной ценой
Петер Зашев.
Mнения
  • 12.10.26, 10:14
Петер Зашев: плохой мир с сегодняшней Россией может оказаться не миром, а антрактом
Райнер Рохтла
Новости
  • 11.10.26, 06:00
Райнер Рохтла: магазины Prisma выйдут в прибыль быстрее, чем я сперва предполагал
Контейнеровоз Maersk в порту Антверпена в Бельгии.
Новости
  • 11.10.26, 11:02
Пятидневка в офисе заставила сотрудников судоходной компании выйти на забастовку
«Победителями станут организации, способные с помощью технологий сократить реальную ресурсоемкость своей деятельности, а не просто сделать ее более цифровой», – считает управляющий партнер BDO Сулев Луйга.
  • KM
Content Marketing
  • 11.09.26, 09:11
Глава компании: устойчивость влияет на конкурентоспособность, доступ к капиталу и репутацию работодателя

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026