Endover придает импульс рынку строительства: в центре Таллинна стартуют новые проекты
Девелопер Endover больше не видит оснований сдерживать темпы строительства и запускает сразу несколько новых проектов в центре Таллинна. О планах компании и ситуации на рынке рассказали директор по развитию Endover Уку Тинт и руководитель Metropoli Ehitus Хенри Эрмус.
Руководитель Metropoli Ehitus Хенри Эрмус и директор по развитию Endover Уку Тинт.
Foto: Teeli Remmelg
Действия Endover показывают, что компания не намерена ждать, пока дальнейшее направление рынка станет окончательно ясным, и готова активно запускать новые проекты. «Мы с оптимизмом смотрим на новые проекты», – сказал Уку Тинт в программе Äripäev «Eetris on ehitusuudised». По его словам, стоимость строительства остается серьезным вызовом, однако задача девелопера как раз и заключается в том, чтобы найти способ справиться с растущими затратами и при этом сохранить прибыльность проекта.
Один из новых совместных проектов Endover и Metropoli Ehitus появится в центре Таллинна на участке по адресу Нарвское шоссе, 13. Сейчас проект находится на стадии разработки, а начать строительство планируется в ближайшие месяцы.
Еще более крупным проектом ближайших лет станет реконструкция высотного здания на Тартуском шоссе в центре Таллинна, известного как здание LHV. Окончательный вариант проекта пока не утвержден, компания обсуждает его с городскими властями.
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При этом говорить о том, что все проблемы на рынке недвижимости исчезли, пока рано. Одним из главных вызовов остается рост стоимости строительства, который компании пытаются компенсировать повышением эффективности. В квартале Volta компания Metropoli Ehitus все активнее применяет принципы поточного строительства, чтобы сократить простои на объектах. «Важно спланировать весь процесс так, чтобы после завершения работы одного партнера следующий мог сразу приступить к своей части», – пояснил руководитель Metropoli Ehitus Хенри Эрмус.
В программе также говорили о строительстве квартала Volta, изменившихся ожиданиях покупателей и возможностях искусственного интеллекта для повышения эффективности девелоперских проектов.