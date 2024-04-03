    Известная сеть магазинов оптики покупает конкурента

    Магазин Pro Optika. Фото иллюстративное.

    Концерн OptiPRO OÜ, который управляет розничной сетью магазинов оптики Pro Optika, приобретает Optiland Eesti OÜ.

    Optiland Eesti OÜ является собственником сети магазинов Pere Optika и объединяет 33 магазина. После завершения сделки сети продолжат работать под разными брендами и с разным ассортиментом товаров.  Сделка требует одобрения Департамента конкуренции.

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