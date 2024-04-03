Известная сеть магазинов оптики покупает конкурента

«Шлагбаум не может проверить декларацию» – грузоперевозчики жалуются на мошенничества

Эстонский грузовик сможет попасть в Россию только через три недели. В очередях на пересечение границы стоят сотни автомобилей. Транспортный коллапс вызван не только закрывшей погранпереходы Финляндией, но и наплывом машин из Латвии. Участники логистического рынка жалуются на систему GoSwift, из-за несовершенства которой возникла отрасль перекупки мест в очередях.

Эстонский грузовик сможет попасть в Россию только через три недели. В очередях на пересечение границы стоят сотни автомобилей. Транспортный коллапс вызван не только закрывшей погранпереходы Финляндией, но и наплывом машин из Латвии. Участники логистического рынка жалуются на систему GoSwift, из-за несовершенства которой возникла отрасль перекупки мест в очередях.